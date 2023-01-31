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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Минобороны сообщило об отправке бронепоезда на передовую в зону СВО

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об отправке на передовую в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине бронепоезда, который предназначен для инженерной разведки, уничтожения воздушных и наземных целей.

"Состав идет на передовую. В районе могут действовать диверсионно-разведывательные группы противника. Военнослужащие активно применяют беспилотники. Они способны обнаружить засаду за несколько километров", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что бронепоезд "Волга" создан силами железнодорожных войск Западного военного округа.

Во вторник Минобороны распространило видеозаписи работы военнослужащих спецпоезда по инженерной разведке, восстановлению путей и сопровождению воинских грузов в зоне СВО.

"В первую очередь в список главных задач специального поезда "Волга" входит техническая разведка, разминирование, а при необходимости и восстановление разрушенных дорожных направлений. Мощный комплекс вооружения позволяет личному составу действовать даже в самых сложных условиях", - говорится в сообщении.

"В хвосте и в голове состава находятся бронекапсулы. Это настоящий бронепоезд, вооруженный "до зубов". У бойцов стрелковое оружие, начиная от автомата и заканчивая крупнокалиберным пулемётом, на вооружении также имеется зенитная установка для уничтожения воздушных и наземных целей. Спаренная 23-мм пушка на поезде - главный калибр. Также имеются позиции снайпера", - сообщили в Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны СВО Волга ЗВО
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