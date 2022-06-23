Минобороны РФ сообщило о работе на Украине бронепоездов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минобороны России показало кадры работы состава специального поезда "Волга", созданного для ведения инженерной разведки, восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.

Как сообщили в ведомстве, поезд был создан специалистами железнодорожных войск Западного военного округа, на платформах размещены вооружение, техника и огневые средства, укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

Согласно опубликованным кадрам, поезд по ходу движения сопровождают два вертолёта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции и начал помогать Украине финансами и вооружениями. 28 февраля начались переговоры между представителями России и Украины, однако к настоящему времени они практически заморожены.