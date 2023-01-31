Что произошло за день: вторник, 31 января

Послание Энтони Блинкена Сергею Лаврову, возвращение домой более 9 тысяч незаконно мобилизованных, комментарий Минска относительно отказа Софье Сапеге в помиловании

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генпрокурор РФ заявил о возвращении домой более 9 тысяч незаконно мобилизованных граждан. В их числе - "те, кто по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы", сказал Игорь Краснов президенту РФ Владимиру Путину. Он также заявил о работе прокуроров по возвращению госконтроля над важными для обороны предприятиями.

- Глава МИД Египта передал Сергею Лаврову сообщение от госсекретаря США Энтони Блинкена. Глава МИД РФ заявил, что "мы услышали в очередной раз через господина министра послание о том, что "Россия должна прекратить", "Россия должна уйти", и тогда все будет хорошо".

- Минэкономразвития РФ отметило сближение прогноза МВФ по ВВП страны с локальными оценками. Новый прогноз МВФ предполагает рост российской экономики на 0,3%.

- ЦБ оценил объем заблокированных активов на 30 ноября в 5,7 трлн рублей, из них чуть больше 20% - активы, которые принадлежат розничным инвесторам.

- Гособвинение потребовало заочно приговорить к 9 годам колонии Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) за фейки об армии. Приговор журналисту будет оглашен 1 февраля. Он находится за границей.

- Российское гражданство в 2022 году получили 691 045 иностранных граждан. По данным МВД РФ, загранпаспортов было выдано более 5,4 млн, тогда как в 2021 году - 3,8 млн.

- В Минске заявили, что отказ россиянке Софье Сапеге в помиловании был законным и связан с несоответствием ее заявления критериям. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс заявила, что осужденная "не отбыла даже хотя бы половину срока". В мае 2022 года Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы.