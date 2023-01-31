Гособвинение потребовало заочно приговорить журналиста Невзорова к 9 годам колонии

Приговор будет оглашен 1 февраля

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Прокуратура в ходе прений попросила суд заочно назначить 9 лет колонии общего режима журналисту Александру Невзорову (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Басманном суде Москвы.

В свою очередь защита Невзорова попросила вынести ему оправдательный приговор, указав на то, что он использовал информацию из открытых источников.

Приговор журналисту будет оглашен в среду, 1 февраля, в 11:00.

Процесс в отношении Невзорова проходит заочно, так как он находится за границей.

Журналисту заочно предъявлено обвинение в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

Российским следствием он объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал Невзорову меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Как заявили ранее в Генпрокуратуре РФ, по версии следствия, Невзоров, "выражая несогласие с проводимой Российской Федерацией специальной военной операцией и действуя по мотивам политической ненависти", разместил в своих каналах в Telegram и Youtube, "предназначенных для просмотра неограниченным кругом лиц, публикации в виде текстовых записей и видеороликов, содержащих под видом достоверной заведомо ложную информацию об умышленном уничтожении российскими военнослужащими родильного дома городской больницы №3 в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины".