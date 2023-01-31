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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

Почти 700 тыс. иностранцев получили российское гражданство в 2022 году

Почти 700 тыс. иностранцев получили российское гражданство в 2022 году
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российское гражданство в прошлом году получили более 690 тысяч иностранных граждан, сообщили в пресс-центре МВД России.

Согласно опубликованным данным о миграционной ситуации в РФ за январь - декабрь 2022 года, решение о приобретении российского гражданства было принято в отношении 691 045 граждан. В то же время годом ранее, в 2021, гражданство РФ приобрели 735 385 иностранцев.

По данным МВД, в прошлом году было оформлено 13,3 млн российских паспортов, что больше показателя 2021 года - тогда было выдано 11,3 млн документов. При этом число внутренних паспортов примерно равно количеству выданных годом ранее - 7,9 млн в 2022 году против 7,4 млн в 2021.

В то же время число загранпаспортов, оформленных за январь-декабрь прошлого года, превысило 5,4 млн, тогда как в 2021 году было выдано 3,8 млн заграничных паспортов.

Кроме того, по данным МВД, в 2022 году представления о неразрешении въезда в Россию получили 141,3 тыс. иностранцев, в то время как в 2021 году этот показатель составил 176,3 тыс. человек.

МВД РФ
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