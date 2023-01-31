Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена по ситуации на Украине

Сергей Лавров и Самех Шукри во время пресс-конференции в Доме приемов МИД РФ Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Египта Самех Шукри передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации на Украине.

"Господин министр... сказал, что передал определенное послание госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим египетским коллегой.

По словам министра, "Россия всегда готовы выслушать любое серьезное - я это слово подчеркну - предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте". "В этом смысле мы услышали в очередной раз через господина министра послание о том, что "Россия должна прекратить", "Россия должна уйти", и тогда все будет хорошо", - сказал глава российского МИД.