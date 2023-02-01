Работа Керченской паромной переправы восстановлена

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа в среду утром возобновила работу, сообщает главное управление МЧС по Крыму.

"По состоянию на 5:00 1 февраля 2023 года движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Керченская переправа во вторник ночью приостановила работу из-за тумана.

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту запрещено после взрыва 8 октября 2022 года. Водители грузовиков вынуждены пользоваться паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.