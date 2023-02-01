Объем производства компьютеров в РФ в 2022 году вырос в 1,6 раза

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Объем производства компьютеров, их частей и принадлежностей в РФ в 2022 году составил в денежном выражении 74,8 млрд рублей, увеличившись на 59,6%, сообщается в материалах Росстата.

В декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост производства компьютеров составил 99,6%, а по сравнению с ноябрем 2022 года – в два раза.

Производство полупроводниковых приборов и их частей в минувшем году выросло на 9% – до 43,2 млн штук. В декабре по сравнению с декабрем 2021 года рост составил 23,3%, а по сравнению с ноябрем – 16,3%.