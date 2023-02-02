Путин в Волгограде встретится с представителями патриотических и молодежных организаций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит рабочую поездку в Волгоград, приуроченную к 80-летию победы в Сталинградской битве, сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба информирует, что далее президент выступит на посвященном 80-й годовщине разгрома вермахта в Сталинградской битве торжественном концерте.

Сообщается, что Путин встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций. Общение пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва".

Помимо этого, запланирована отдельная рабочая встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.