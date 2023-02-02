Путин прибыл в Волгоград для участия в мероприятиях по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Волгоград, где он посетит ряд мемориальных мероприятий по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.

"Это будет поездка, которая будет посвящена 80-летию победы Красной армии в Сталинградской битве. Это святая дата для всей нашей страны. Это святая дата для волгоградцев. Там будет ряд мемориальных мероприятий, будет, наверняка, общение с людьми. Это мы, надеюсь, покажем. Наверняка будет и общение с главой региона", - рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.