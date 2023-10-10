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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Минздрав заявил, что тяжелобольному ребенку в год нужны лекарства на 14 млн рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Средний годовой объем финансирования лекарственного обеспечения одного ребенка с тяжелыми заболеваниями составляет в России почти 14 млн рублей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Он (фонд "Круг добра") повлиял кардинально на охват лекарственным обеспечением наиболее уязвимых детей с тяжелыми заболеваниями. Практически средняя цифра финансирования такого ребенка в год составляет 14 млн рублей - это очень высокие расходы. Без фонда "Круг добра" этого бы не произошло", - сказал Мурашко на заседании программной комиссии "Единой России" по реализации народной программы в 2023 году и ее финансировании в бюджете 2024-2026 годах.

Фонд поддержки детей с редкими заболеваниями "Круг добра" создан в 2021 году. Он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

Минздрав Михаил Мурашко Единая Россия Круг добра
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