Минздрав заявил, что тяжелобольному ребенку в год нужны лекарства на 14 млн рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Средний годовой объем финансирования лекарственного обеспечения одного ребенка с тяжелыми заболеваниями составляет в России почти 14 млн рублей, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Он (фонд "Круг добра") повлиял кардинально на охват лекарственным обеспечением наиболее уязвимых детей с тяжелыми заболеваниями. Практически средняя цифра финансирования такого ребенка в год составляет 14 млн рублей - это очень высокие расходы. Без фонда "Круг добра" этого бы не произошло", - сказал Мурашко на заседании программной комиссии "Единой России" по реализации народной программы в 2023 году и ее финансировании в бюджете 2024-2026 годах.

Фонд поддержки детей с редкими заболеваниями "Круг добра" создан в 2021 году. Он получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медицинских изделий и технических средств реабилитации.