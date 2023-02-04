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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:51

"Союз" с грузовиком "Прогресс" вывезут на стартовый стол Байконура 5 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Государственная комиссия разрешила вывоз ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22" на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил в субботу "Роскосмос".

"Сегодня государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки 5 февраля. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22" планируется 9 февраля в 09:15:36 по московскому времени", - говорится в сообщении.

"В монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий "Роскосмоса" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22"", - сообщила госкорпорация.

Корабль должен доставить на МКС 720 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства медицинского обеспечения и индивидуальной защиты, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.

МКС Прогресс МС-22
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