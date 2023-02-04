В РФ отмечается снижение заболеваемости сифилисом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В России фиксируется снижение заболеваемости сифилисом; в сравнении с 2000 годом число выявленных заболеваний сократилось в более чем 11 раз, сообщил "Интерфаксу" главный внештатный специалист Минздрава РФ по дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев.

"По результатам реализации ряда медицинских и социальных программ отмечается неуклонное снижение заболеваемости сифилисом в РФ", - сказал Потекаев.

Так, по его словам, в 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тыс., в 2005 году - 97,9 тыс., в 2010 году - 63,7 тыс., в 2017 году - 28,6 тыс., 2018 - 24,5 тыс., 2019 - 22 тыс., 2020 - 15,3 тыс., в 2021 году - 21,1 тыс.

"Таким образом, в сравнении с 2000 годом число выявленных заболеваний сократилось в 11,3 раза, в том числе за последние 5 лет - в 1,4 раза", - отметил специалист ведомства.

Он добавил, что в 2020 году наблюдалось резкое снижение выявленных случаев сифилиса до 15,3 тыс., что обусловлено ситуацией с COVID-19. В этот год россияне реже обращались за медицинской помощью, снизилось число специализированных приемов и профилактических скринингов.

Также в связи с ограничением миграционных процессов в этот период прослеживалось значительное снижение прибывающих с Россию иностранных граждан, на долю которых приходится существенная часть выявленных заболеваний сифилисом.

В 2021 году в сравнении с 2020-м, по мере нивелирования медико-экономических последствий COVID-19, отмечалось как увеличение миграционных потоков в Россию, так и рост обращаемости за медицинской помощью постоянного населения страны. Этим обусловлено восстановление допандемийных показателей выявления сифилиса, сообщил специалист.