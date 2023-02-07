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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Следствие рассматривает несколько версий обрушения части жилого дома под Тулой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В рамках возбужденного уголовного дела по факту обрушения части многоквартирного жилого дома в Ефремове Тульской области следователи рассматривают ряд версий произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Точная причина будет установлена после проведения широкого спектра следственных действий", - отметили в пресс-службе.

Назначено проведение комплекса экспертиз.

Расследование уголовного дела поставил на контроль глава СК России.

В свою очередь прокурор области Александр Грицаенко сообщил журналистам, координирует действия спасательных служб и правоохранительных органов на месте происшествия.

"На контроле в прокуратуре Тульской области находятся вопросы размещения жителей в пунктах временного пребывания", - сказал Грицаенко.

Результаты расследования уголовного дела также контролируются прокуратурой, добавил он.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что развернуто три пункта временного размещения граждан - на базе гостиничного комплекса "Ефремов", общежития Ефремовского химико-технологического техникума и санатория-профилактория "Сервис".

"Администрацией Ефремовского района выделены автобусы для перевозки людей в пункты временного размещения", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове погибли пять человек. Спасено семь человек, трое из них пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в одной из квартир.

Ефремово Тульская область
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