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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Что случилось этой ночью: четверг, 9 февраля

Взрыв газа в Новосибирске, жертвы землетрясения в Турции и Сирии, вечернее заседание Совбеза РФ с Путиным

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В новосибирской пятиэтажке рухнули два подъезда в результате взрыва газа. Погиб один человек, восемь пострадали. После взрыва возник пожар, к настоящему моменту открытое горение ликвидировано. Под завалами могут оставаться три человека. В экстренных службах сообщили, что накануне жильцы подавали заявку на устранение утечки газа.

- Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тыс., к 3 тыс. приблизилось число погибших в Сирии. По данным Управления по предотвращению и ликвидации ЧС Турции, еще 62 914 человека получили ранения.

- НАК заявил об уничтожении боевиков, планировавших теракт на железнодорожной станции на Ставрополье. В комитете сообщили, что боевикам "было предложено сложить оружие и сдаться властям", но те "открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы".

- Путин в среду вечером провел совещание с постоянными членами Совбеза. Президент назвал темами заседания меры по повышению пожарной безопасности и инфраструктурные вопросы.

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