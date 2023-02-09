Медики спасли считавшегося погибшим при взрыве в Новосибирске

Под завалами могут находиться три человека

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Один человек, по уточненным данным, погиб при взрыве и частичном обрушении пятиэтажки в Новосибирске, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

Ранее сообщалось о двух погибших.

"Одного "откачали" в больнице, поэтому, по уточненным данным в настоящее время один погибший и восемь пострадавших", - сказал Орлов.

Он добавил, что под завалами дома могут находиться три человека, их ищут спасатели.

По данным Орлова, разрушено не менее 30 квартир. Разбор завалов планируется завершить к вечеру. Он также сообщил, что дом будет расселен.

Причины взрыва и его эпицентр пока устанавливаются, добавил Орлов.

Ранее сообщалось о взрыве бытового газа в новосибирской пятиэтажке. После этого начался пожар, обрушился подъезд. Позднее СКР сообщил об обрушении двух подъездов. К настоящему моменту ликвидировано открытое горение, но сохраняется угроза обрушения дома.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.