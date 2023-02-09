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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Число жертв землетрясения в Турции превысило 12 тыс. человек

По данным СМИ, к 3 тыс. приблизилось число погибших в Сирии

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 12 тыс. человек, ранены почти 63 тыс., сообщило агентство Anadolu в четверг.

"Всего 12 391 человек погиб и 62 914 получили ранения", - приводит агентство данные турецкого Управления по предотвращению и ликвидации ЧС.

Накануне президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о 8 574 погибших и 49 133 пострадавших. По его словам, разрушено 6 444 здания.

CNN заявляет о 2 992 погибших в результате землетрясения в Сирии.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на понедельник, за ним последовала серия афтершоков в том числе один магнитудой 7,6. Оно привело к серьезным разрушениям и жертвам в Турции и соседней Сирии.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 09 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция Сирия
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