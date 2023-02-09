Подъезд пятиэтажки рухнул после взрыва газа в Новосибирске

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Подъезд пятиэтажного жилого дома обрушился в Новосибирске на улице Линейная в четверг при взрыве газа, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале.

"В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУМЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим", - написал глава региона.

ГУ МЧС России по региону уточняет, что после взрыва в доме возник пожар на площади 300 кв. метров. Полностью обрушился средний подъезд пятиэтажки.

В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир. Из дома эвакуированы 50 человек.