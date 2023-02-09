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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

До трех увеличилось число жертв взрыва газа в новосибирской пятиэтажке

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате взрыва бытового газа и частичного обрушения дома в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Двоих погибших извлекли из-под завалов, общее число жертв достигло трех", - сказал собеседник агентства.

В РоссииЖильцы дома в Новосибирске, где взорвался газ, жаловались на протечку газовой трубыЧитать подробнее

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Взрыв бытового газа произошел в новосибирской пятиэтажке ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар. 11 человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новосибирск
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