До трех увеличилось число жертв взрыва газа в новосибирской пятиэтажке

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате взрыва бытового газа и частичного обрушения дома в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Двоих погибших извлекли из-под завалов, общее число жертв достигло трех", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Взрыв бытового газа произошел в новосибирской пятиэтажке ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар. 11 человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).