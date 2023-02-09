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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

До четырех человек выросло число погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке

До четырех человек выросло число погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв взрыва бытового газа и частичного обрушения пятиэтажного дома в Новосибирске выросло, сообщил "Интерфаксу" мэр города Анатолий Локоть.

"Четверо погибших", - сказал Локоть. По его информации, госпитализированы 11 человек.

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Ранее сообщалось о трех жертвах.

В пресс-службе Минздрава региона агентству заявили, что в настоящее время им известно о трех погибших (двое мужчин и одна женщина) и девяти пострадавших, которые госпитализированы.

Взрыв бытового газа произошел в новосибирской пятиэтажке ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, и начался пожар. 11 человек пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новосибирск
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