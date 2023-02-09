До четырех человек выросло число погибших при взрыве газа в новосибирской пятиэтажке
Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв взрыва бытового газа и частичного обрушения пятиэтажного дома в Новосибирске выросло, сообщил "Интерфаксу" мэр города Анатолий Локоть.
"Четверо погибших", - сказал Локоть. По его информации, госпитализированы 11 человек.
Ранее сообщалось о трех жертвах.
В пресс-службе Минздрава региона агентству заявили, что в настоящее время им известно о трех погибших (двое мужчин и одна женщина) и девяти пострадавших, которые госпитализированы.
Взрыв бытового газа произошел в новосибирской пятиэтажке ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, и начался пожар. 11 человек пострадали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).