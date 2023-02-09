Разработчик двигателя для МС-21 через суд требует 438,5 тыс. евро от авиарегулятора ЕС

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "ОДК-Авиадвигатель" (Пермь, разработчик двигателя ПД-14 для самолетов МС-21) требует взыскать 438,5 тыс. евро неосновательного обогащения с Европейского агентства авиационной безопасности (European Union Aviation Safety Agency, EASA), сообщается в материалах Арбитражного суда Пермского края.

Иск был подан в суд в сентябре прошлого года, а первое предварительное судебное заседание состоялось 26 января. В материалах дела отсутствовали доказательства уведомления EASA, поэтому суд назначил следующее заседание на 20 апреля.

В материалах дела говорится, что в декабре 2021 года "ОДК-Авиадвигатель" перечислил в адрес EASA 409,4 тыс. евро за оказание услуг по валидации сертификата двигателя ПД-14. Отмечается, что EASA подтвердило получение платежа, но услугу не оказало, а позднее заблокировало получение электронных писем от истца.

В общей сумме требований 29,1 тыс. евро заявлены к взысканию как проценты за пользование денежными средствами.

"ОДК-Авиадвигатель" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") - конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок (ГТУ) и электростанций на базе авиационных технологий. Предприятие является головным разработчиком семейства двигателей 5-го поколения для самолетов МС-21 и промышленных ГТУ.

ОДК в ноябре 2020 года объединила в единый научно-производственный комплекс АО "ОДК-Пермские моторы" и АО "ОДК-Авиадвигатель".