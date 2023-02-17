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Россия денонсировала соглашение о генконсульстве Чехии в Екатеринбурге

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Екатеринбург де-юре остался без чешского генерального консульства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии со статьей 37 федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Чешской республики об учреждении генерального консульства Чешской республики в Екатеринбурге от 5 ноября 2001 года, заключенного в форме обмена нотами", - говорится в распоряжении.

Российскому внешнеполитическому ведомству поручено уведомить чешскую сторону о принятом решении.

Год назад чешское генконсульство в Екатеринбурге объявило о временном закрытии для заявителей. Позже выяснилось, что его сотрудники покинули город.

Михаил Мишустин Чехия Екатеринбург
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