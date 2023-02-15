РФ с 15 февраля вводит квоту на экспорт зерна в объеме 25,5 млн тонн

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россия с 15 февраля вводит квоту на экспорт зерна в объеме 25,5 млн тонн. Соответствующее постановление правительства было принято 29 декабря 2022 года.

Квота будет действовать по 30 июня 2023 года включительно. Она общая для пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи, не разделена на отдельные сельхозкультуры. 500 тыс. тонн из квоты предназначены для экспорта зерна из регионов Дальнего Востока. Ограничения не распространяются на поставки зерна в страны ЕАЭС.

Минсельхоз распределил квоту по историческому принципу между 203 компаниями. Наибольшие доли получили ведущие экспортеры. Так, квота ТД "Риф" составила 4,909 млн тонн, ООО "Грейн гейтс" - 3,242 млн тонн, компании "Астон" - 2,774 млн тонн, ООО "Витерра Рус" - 2,114 млн тонн. На долю "ОЗК трейдинг" (дочка "Объединенной зерновой компании") пришлось 1,1 млн тонн.

"Квота адекватно отражает экспортный потенциал и в этом сезоне носит, скорее, целеполагающий, чем ограничительный характер, - заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. - Наши экспортеры получили достаточные объемы для исполнения текущих обязательств и планирования ритмичных отгрузок до конца сезона".

"Если на мировом рынке не случится нового витка санкционной эскалации, мы выполним свои планы и отгрузим излишки зерна, в первую очередь пшеницы, нуждающимся в нем странам", - сказал он.

Зернин также сообщил, что с начала сезона (с 1 июля 2022 года), экспортные отгрузки осуществлены в 64 страны. "К концу недели ожидаем с начала сезона суммарную отгрузку примерно 35-36 млн тонн зерна, из них примерно 30 млн тонн пшеницы", - отметил он.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Объем первой квоты составлял 7 млн тонн, она действовала с 1 апреля по 30 июня. В 2021 году квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн, он не разделялся по видам зерна.

Нововведением квоты в 2022 году стало выделение в общем объеме в 11 млн тонн отдельной квоты на экспорт пшеницы - 8 млн тонн. Остальной объем приходился на рожь, кукурузу и ячмень. В конце декабря 2021 года правительство приняло постановление, в соответствии с которым квота на экспорт зерна стала ежегодной, ее срок - с 15 февраля по 30 июня. Объем квоты, исходя из баланса зерна, определяется Минсельхозом и утверждается правительством.