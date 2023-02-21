Минобрнауки откроет филиалы подведомственных вузов в Мьянме и на Кубе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования планирует расширить сеть филиалов подведомственных вузов и открыть такие филиалы в Узбекистане, Казахстане, Египте, Саудовской Аравии, Мьянме и на Кубе, сообщила пресс-служба ведомства.

Его руководитель Валерий Фальков через пресс-службу сказал, что нужно рассмотреть возможности масштабирования проекта, в том числе практикуя новые форматы, напрямую не связанные с реализацией высшего образования, как, например, курсы повышения квалификации или подготовительные курсы.

По данным мониторинга, большинство филиалов российских вузов (82%) расположены в странах СНГ, в частности Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Белоруссии и Молдавии. Также работают два филиала в Монголии и по одному - в Израиле, ОАЭ, Гватемале, Словении, Финляндии и Японии,