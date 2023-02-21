Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:14

Минобрнауки откроет филиалы подведомственных вузов в Мьянме и на Кубе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования планирует расширить сеть филиалов подведомственных вузов и открыть такие филиалы в Узбекистане, Казахстане, Египте, Саудовской Аравии, Мьянме и на Кубе, сообщила пресс-служба ведомства.

Его руководитель Валерий Фальков через пресс-службу сказал, что нужно рассмотреть возможности масштабирования проекта, в том числе практикуя новые форматы, напрямую не связанные с реализацией высшего образования, как, например, курсы повышения квалификации или подготовительные курсы.

По данным мониторинга, большинство филиалов российских вузов (82%) расположены в странах СНГ, в частности Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Азербайджане, Белоруссии и Молдавии. Также работают два филиала в Монголии и по одному - в Израиле, ОАЭ, Гватемале, Словении, Финляндии и Японии,

Минобрнауки Валерий Фальков Мьянма Куба Саудовская Аравия Египет Казахстан Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ъ" сообщил о предложении кабмина смягчить наказание за налоговые преступления

"Ъ" сообщил о предложении кабмина смягчить наказание за налоговые преступления

Кабмин РФ разрешил гражданам 19 стран получать туристическую визу по брони в отелях

Двое белгородцев получили по 3,5 года колонии строгого режима за подготовку ж/д-диверсий

"Роскосмос" назвал внешнее воздействие причиной разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС

"Роскосмос" назвал внешнее воздействие причиной разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС

Что случилось этой ночью: вторник, 21 февраля

Судья и замглавы управления казначейства КЧР госпитализированы после нападения

Что произошло за день: понедельник, 20 февраля

Госдума предложила запретить "удаленку" для части IT-специалистов

Госдума предложила запретить "удаленку" для части IT-специалистов

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Шесть военнослужащих погибли в результате пожара в Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });