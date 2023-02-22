В результате взрыва при сварке на томском месторождении пострадали трое

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Александровском районе Томской области на одном из месторождений произошел взрыв, есть пострадавшие.

"Хлопок" произошел 22 февраля во время сварочных работ, сообщила прокуратура региона. Три сотрудника нефтегазодобывающего предприятия, 1981, 1975 и 1971 годов рождения, получили различные телесные повреждения, говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выезжал прокурор Александровского района Евгений Луцков, начата прокурорская проверка исполнения требований законодательства об охране труда.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что инцидент произошел на месторождении АО "Томскнефть" ВНК"

"Интерфакс" обратился в пресс-службу "Томскнефти" за комментарием, его пообещали сформулировать в ближайшее время.

"Томскнефтью" на паритетных началах владеют "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) и "Газпром нефть".