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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

На нефтяном месторождении в Томской области загорелся газ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Газ загорелся на территории установки перекачки нефти Малореченского нефтяного месторождения АО "Томскнефть" ВНК в Александровском районе.

Трое сотрудников компании пострадали, Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Сообщается, что, по предварительным данным, ЧП произошло 22 февраля 2023 года во время работ с использованием сварочного аппарата.

Томская область Томскнефть
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