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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Движение автобусов, такси и грузовиков ограничили из-за непогоды в Поволжье

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Непогода стала причиной временного ограничения на движение транспорта на участках автодороги М-5 "Урал" на территории Татарстана, Самарской и Оренбургской областей.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, на территории республики отмечается сильный ветер, метель, снегопад и ограничение видимости. "С 18:00 мск 26 февраля введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал", находящихся на территории республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств введено и на участках федеральных дорог в Самарской и Оренбургской областях.

Кроме того, ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на трассе М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке с 1194+500 км по 1375.

Татарстан Самарская область Оренбургская область
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