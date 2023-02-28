Беспилотник влетел в окно жилой квартиры в Белгороде

В результате инцидента никто не пострадал

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Жильцов многоэтажки в Белгороде, в которую ночью влетел беспилотник, эвакуировали, сообщил мэр города Валентин Демидов.

"БПЛА залетел в окно квартиры. Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. Организовали оперштаб", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он добавил, что обломки БПЛА также найдены еще на двух улицах.

"Незначительно повреждены три машины. Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители. Оперативные службы устанавливают все обстоятельства. Главное, что никто не пострадал", - подчеркнул Демидов.

Он заверил, что поврежденное имущество оперативно восстановят.

Накануне в жилых кварталах Белгорода были обнаружены обломки трех беспилотников.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.