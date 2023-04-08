Несколько строений разрушены в результате обстрела белгородского села
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Крестьянско-фермерское хозяйство в Шебекинском городском округе Белгородской области повреждено при артиллерийском обстреле со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Погибли 10 голов крупнорогатого скота.
"Под обстрел ВСУ попала окраина села Архангельское Шебекинского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет. Есть разрушения", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны.