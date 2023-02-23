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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села Борисовка

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны села в Волоконовском районе.

"В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая - женщина, 51-го года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте. Еще одним снарядом разрушен второй дом, в нем, слава богу, никого не было. Осколками снарядов повреждены еще два частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля. Также повреждено газоснабжение", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона также сообщил, что в настоящее время на месте находится глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы устраняют последствия.

Ранее в четверг Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух сел. В частности, под обстрел попала Вознесеновка. Здесь снарядами повреждена газовая труба на территории предприятия. Также было обстреляно село Новая Таволжанка. В ходе обстрела была повреждена ЛЭП. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля прошлого года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Белгородская область Борисовка Вячеслав Гладков
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