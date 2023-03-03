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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Семьям погибших от действий диверсантов в Брянской области выплатят по 1 млн руб.

Пострадавшие получает по 500 тыс. руб.

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Власти Брянской области окажут материальную помощь семьям, пострадавшим от украинских диверсантов, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим - по 500 тыс. рублей. Число пострадавших сейчас уточняется", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что денежные средства выплатят уже в ближайшее время.

В минувший четверг утром брянский губернатор сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе.

В результате обстрела двое погибли, ранен десятилетний ребенок.

В свою очередь в ФСБ России сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Позднее в ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов "выдавлена" из Брянской области на территорию Украины, где по ней нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.

СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (статьи 205, 317, 167 УК РФ).

Брянская область Украина
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