СКР завел дело по трем статьям из-за нападения диверсантов на жителей Брянской области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) квалифицировал как террористический акт действия диверсантов в Брянской области, в результате которых погибли два человека, сообщает в пятницу телеграм-канал ведомства.

"СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. ст. 205, 317, 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области".

"В настоящее время в Брянской области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и СУ СК России по Брянской области", - говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что офицеры ведомства выполняют необходимые следственные действия, среди которых - осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших и принимают ряд других мер, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают причастных к содеянному лиц с целью привлечения виновных к уголовной ответственности.

Накануне утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе. В результате обстрела двое погибли, ранен десятилетний ребенок.

В свою очередь в ФСБ России сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Позднее в ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов "выдавлена" из Брянской области на территорию Украины, где по ней нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.