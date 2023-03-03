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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

СКР завел дело по трем статьям из-за нападения диверсантов на жителей Брянской области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) квалифицировал как террористический акт действия диверсантов в Брянской области, в результате которых погибли два человека, сообщает в пятницу телеграм-канал ведомства.

"СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. ст. 205, 317, 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области".

"В настоящее время в Брянской области работает следственная группа, в которую входят следователи, следователи-криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России и СУ СК России по Брянской области", - говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что офицеры ведомства выполняют необходимые следственные действия, среди которых - осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших и принимают ряд других мер, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также устанавливают причастных к содеянному лиц с целью привлечения виновных к уголовной ответственности.

Накануне утром губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля в Климовском районе. В результате обстрела двое погибли, ранен десятилетний ребенок.

В свою очередь в ФСБ России сообщили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению вооруженных украинских радикалов и разминирование местности.

Позднее в ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов "выдавлена" из Брянской области на территорию Украины, где по ней нанесен артиллерийский удар.

Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом.

Брянская область СКР Украина
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