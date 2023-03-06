Программы вузов на новых территориях РФ должны к 1 мая соответствовать законам России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вузы на новых территориях России (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) до 1 мая должны привести свои образовательные программы в соответствие с российским законодательством, сообщается в понедельник на сайте Минобрнауки РФ.

"До 1 мая университеты новых территорий должны привести все образовательные программы в соответствие с российским законодательством о высшем образовании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобрнауки РФ совместно с экспертно-аналитическим центром провело для вузов и научных организаций новых территорий вебинары, посвященные вопросам нормативно-правового и методического обеспечения образовательной деятельности.