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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Программы вузов на новых территориях РФ должны к 1 мая соответствовать законам России

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Вузы на новых территориях России (Донецкая, Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области) до 1 мая должны привести свои образовательные программы в соответствие с российским законодательством, сообщается в понедельник на сайте Минобрнауки РФ.

"До 1 мая университеты новых территорий должны привести все образовательные программы в соответствие с российским законодательством о высшем образовании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобрнауки РФ совместно с экспертно-аналитическим центром провело для вузов и научных организаций новых территорий вебинары, посвященные вопросам нормативно-правового и методического обеспечения образовательной деятельности.

Минобрнауки
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