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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Житель Нижневартовска заперся в квартире с ребенком и угрожает убийством

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры пытаются обезвредить жителя Нижневартовска, который заперся в квартире с ребенком и угрожает убийством, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД РФ по региону.

"Сегодня утром от жительницы Нижневартовска поступило сообщение, что ее муж в неадекватном состоянии закрылся в квартире с ребенком и угрожает убийством. При попытке сотрудниками МЧС открыть квартиру он выстрелил с балкона. Пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Нижневартовск
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