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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Устроивший стрельбу житель Нижневартовска задержан

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Ребенок, которого отец удерживал в Нижневартовске, освобожден, сам мужчина сдался, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Мальчик эвакуирован. Он жив, здоров. Ему ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина сам открыл дверь. "Сдался. Его увели правоохранительные органы", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО, "подозреваемый задержан, жизни и здоровью ребенка в настоящее время ничего не угрожает".

По факту произошедшего следственный отдел по городу Нижневартовск возбудил уголовное дело по п.п. "г, д" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее в четверг в пресс-службе УМВД РФ по региону сообщили "Интерфаксу", что житель Нижневартовска заперся в квартире с ребенком и угрожает убийством. Собеседник агентства заявил, что сигнал поступил от жены мужчины. При попытке сотрудников МЧС открыть дверь он выстрелил с балкона, никто не пострадал.

Нижневартовск
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