ФАС направила запросы производителям арматуры в связи с ростом цен

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разослала запросы крупнейшим производителям арматуры в связи с ростом цен, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в пятницу глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил о росте цен на арматуру в последние три недели. По его словам, Минстрой направил запрос в ФАС и будет "бить в колокол".

"Ориентируясь на мировые цены, значит, сначала металл возрос, потом - группа строительных ресурсов, которые неметаллические, произошло. Что сегодня тоже, кстати, происходит. И здесь наша задача - мы соответствующее обращение уже направили и в ФАС, потому что нас не устраивает сегодня рост той цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране", - сказал министр в Совете Федерации.

"В настоящий момент ФАС России анализирует причины роста цен на арматуру", - прокомментировали в ведомстве и сообщили о разосланных запросах производителям.