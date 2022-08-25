РКН заблокировал сайт The True Story, созданный экс-главой "Яндекс.Новостей"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Сайт The True Story, созданный бывшим руководителем сервиса "Яндекс.Новости", внесен в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

Согласно данным из реестра, сайт был внесен туда в четверг по требованию Генпрокуратуры на основании ст.15.3 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", как информация, содержащая призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в незаконных массовых акциях.

Сайт The True Story - агрегатор новостей, созданный бывшим главой "Яндекс.Новостей" Львом Гершензоном.