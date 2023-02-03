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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В перечень иноагентов добавлены еще пять человек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минюст расширил перечень иностранных агентов, добавив в него еще пять человек.

Это политолог Павел Мезерин, блогер Николай Соболев, журналист и ведущий политического YouTube-канала Александр Макашенец, Екатерина Дудко и Елена Прокашева.

Мезерин организовывал и участвовал в иностранных публичных мероприятиях, участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, объяснили в ведомстве. Живет он сейчас не в России.

Соболев, по данным Минюста, высказывался против граждан России и СВО, "выступал в поддержку недружественной страны – Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами".

Макашенец также высказывался против СВО и распространял материалы, созданные иноагентами, а также он распространял негативную информацию о деятельности российского Минобороны и "продвигал санкционные списки в отношении граждан Российской Федерации".

Дудко распространяла материалы, созданные иностранными агентами, предназначенные для неограниченного круга лиц, получала поддержку от иностранных источников, "пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства", говорится в пресс-релизе. Те же претензии высказаны и в адрес Прокашевой.

Минюст
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