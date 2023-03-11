Что произошло за день: суббота, 11 марта

Крупнейшее с 2008 года банкротство банка в США, электронные визы в Россию и угроза ледяного дождя в Москве

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Премьер Финляндии не обсуждала с другими чиновниками тему передачи Киеву списанных истребителей. Об этом сообщили президент Финляндии и министр обороны страны. Ранее Санна Марин заявила, что Хельсинки может обсудить передачу Украине списанных истребителей.

- Электронные визы и платежную карту для иностранных туристов запустят в 2023 году. В Минэкономразвития РФ пояснили, что это должно стимулировать въездной турпоток в Россию.

- В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк. Silicon Valley Bank был 16-й по величине кредитной организацией страны, он в основном занимался кредитованием в отрасли технологических стартапов.

- Минобороны РФ заявило о нанесении поражения ВСУ в районах Пречистовки и Угледара. Кроме того российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов на херсонском направлении.

- Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см, предупреждают синоптики. В столице вечером субботы и ночью местами возможен ледяной дождь, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.