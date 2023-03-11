Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:02

Что произошло за день: суббота, 11 марта

Крупнейшее с 2008 года банкротство банка в США, электронные визы в Россию и угроза ледяного дождя в Москве

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Премьер Финляндии не обсуждала с другими чиновниками тему передачи Киеву списанных истребителей. Об этом сообщили президент Финляндии и министр обороны страны. Ранее Санна Марин заявила, что Хельсинки может обсудить передачу Украине списанных истребителей.

- Электронные визы и платежную карту для иностранных туристов запустят в 2023 году. В Минэкономразвития РФ пояснили, что это должно стимулировать въездной турпоток в Россию.

- В США обанкротился крупнейший со времен кризиса 2008 года банк. Silicon Valley Bank был 16-й по величине кредитной организацией страны, он в основном занимался кредитованием в отрасли технологических стартапов.

- Минобороны РФ заявило о нанесении поражения ВСУ в районах Пречистовки и Угледара. Кроме того российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов на херсонском направлении.

- Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см, предупреждают синоптики. В столице вечером субботы и ночью местами возможен ледяной дождь, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Электронные визы и платежную карту для интуристов запустят в 2023 году

Электронные визы и платежную карту для интуристов запустят в 2023 году

"Роскосмос" рассматривает вариант запуска "Союза МС-24" к МКС раньше намеченного срока

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Байден и фон дер Ляйен пообещали продолжить введение антироссийских санкций

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС в субботу

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" покинет МКС в субботу

Экономист Сергей Гуриев и экс-депутат Геннадий Гудков признаны иноагентами

Экономист Сергей Гуриев и экс-депутат Геннадий Гудков признаны иноагентами

Что произошло за день: пятница, 10 марта

Президентская библиотека Ельцина пообещала опубликовать личное дело Гагарина

Президентская библиотека Ельцина пообещала опубликовать личное дело Гагарина

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Курс евро поднялся до 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });