Минобороны РФ заявило о нанесении поражения ВСУ в районах Пречистовки и Угледара

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о поражении подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар ДНР.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

По его словам, общие потери армии Украины за сутки на данных направлениях составили до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30", - заявил Конашенков.

Как он сообщил, "на красно-лиманском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики".

По данным Конашенкова, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка "Акация".

Представитель Минобороны РФ сообщил, что "на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской народной республики".

Конашенков заявил, что потери украинской армии на данном направлении за сутки составили до 50 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика".