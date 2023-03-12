Российские военные уничтожили оружейный склад ВСУ на территории "Укрэнергочермета"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по предприятию "Укрэнергочермет", где размещался склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов группировки ВСУ, размещенный на территории предприятия "Укрэнергочермет", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, помимо этого, в районах Красного Лимана и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР) поражены пункты управления 111-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 81 артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 157 районах", - сказал Конашенков.