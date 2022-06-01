Верховный суд РФ признал террористическим крымско-татарский батальон

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд России среду признал террористическим "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" и запретил его деятельность на территории страны.

Суд удовлетворил соответствующее исковое заявление Генеральной прокуратуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Ранее ФСБ России неоднократно сообщало о задержании участников незаконного вооруженного формирования.

Организатором действующего в приграничных районах Херсонской области Украины "Батальона имени Номана Челебиджихана" считается Ленур Ислямов, который в 2014 году занимал должность вице-премьера Крыма, а затем бежал на Украину. Он также является одним из организаторов продовольственной и энергетической блокад полуострова.

Исламские богословы Крыма в январе 2016 года издали фетву, запрещающую мусульманам полуострова вступать в батальон Ислямова. Они также выразили возмущение использованием имени первого муфтия мусульман Крыма, Литвы, Польши и Белоруссии Номана Челебиджихана (1885-1918) в названии батальона.