Минобороны РФ сообщило об активных действиях на красно-лиманском направлении

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские войска ведут активные действия на красно-лиманском направлении, наносят удары по вооружённым силам Украины силами авиации и артиллерии, включая тяжёлые огнемётные системы, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки на данном направлении уничтожено свыше 235-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также артиллерийская система М777 производства США.

"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области", - сообщил Конашенков.