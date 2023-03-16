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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Что произошло за день: четверг, 16 марта

Пожар в здании погрануправления ФСБ, арест Ройзмана и продление "зерновой сделки"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пожар произошел в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области. По данным экстренных служб, погиб один человек, еще двое пострадали. В ФСБ сообщили, что в результате возгорания горюче-смазочных материалов произошел взрыв в гараже погрануправления.

- Россия продлила "зерновую сделку" на 60 дней. В МИД РФ заявили, что добиваться ее исполнения намерены дипломатическим путем.

- Владимир Путин выступил на съезде РСПП. Российский президент заявил, что годовая инфляция в РФ по итогам марта дойдет до целевых показателей и опустится ниже 4%. Он также считает "не совсем корректным" словосочетание "недружественные страны": в этих государствах "очень много друзей" России.

- Credit Suisse планирует получить от ЦБ Швейцарии финансирование на сумму до $54 млрд. Накануне акции банка рухнули на 24,2%, обновив исторический минимум. Руководство Credit Suisse приняло решение "превентивно укрепить ликвидность".

- Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года. Евро поднялся выше 82 рублей впервые с 21 апреля 2022 года.

- Признанный иноагентом Евгений Ройзман арестован на 14 суток. Такое наказание суд назначил по административному протоколу о демонстрации символики экстремистской организации за репост во "ВКонтакте". Сам экс-мэр Екатеринбурга заявил, что никогда не пользовался соцсетью.

- Nokian Tyres получила от "Татнефти" 285 млн евро за шинный бизнес в РФ. Финская компания констатировала, что после прохождения регистрационных формальностей сделка будет завершена, деятельность Nokian Tyres в России прекратится.

- Минпромторг прорабатывает вопрос передачи активов Toyota в РФ в пользу НАМИ. Петербургский завод японского автоконцерна, который ушел из РФ, продолжает простаивать, он пока не передавался другому инвестору.

- Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика. Ему заочно предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.

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