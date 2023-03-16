Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Путин заявил, что санкции вводят недружественные элиты, а не страны

Путин заявил, что санкции вводят недружественные элиты, а не страны
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает "не совсем корректным" словосочетание "недружественные страны": в этих государствах "очень много друзей" России.

"У нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание "недружественные страны". Оно неточно отражает существующие реалии. Можно сказать, вообще не отражает. Потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители. А политическая система, к сожалению, такая в очень многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры. Они иногда не понимают, что они говорят и делают", - сказал Путин на съезде РСПП в четверг.

В результате, продолжил Путин, их работа "наносит ущерб" своему собственному населению и своему собственному бизнесу.

Тем не менее, подчеркнул еще раз президент РФ, страны, которые вводят санкции против России, "некорректно называть недружественными".

"Потому что страна состоит из населения, из людей. А у нас очень много друзей в этих странах. Очень много", - сказал Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ройзман арестован на 14 суток

Ройзман арестован на 14 суток

РКН разблокировал музыкальный сервис Last.fm в России

"Интерфакс" запустил сервис СПАРК РЕГИСТР по добровольному раскрытию информации компаниями МСП

Взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел из-за возгорания ГСМ

Взрыв в гараже погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону произошел из-за возгорания ГСМ

Роспотребнадзор призвал соблюдать права покупателей Wildberries

Участники СВО смогут в приоритетном порядке войти в состав молодёжного парламента

Участники СВО смогут в приоритетном порядке войти в состав молодёжного парламента

Верховный суд признал террористическим украинское объединение "Легион "Свобода России"

В Москве число избирательных участков сократят с 3428 до 2058

Причиной пожара в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону назвали замыкание проводки

Экс-полицейский из Дагестана получил пожизненный срок по делу о теракте в метро Москвы

Экс-полицейский из Дагестана получил пожизненный срок по делу о теракте в метро Москвы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });