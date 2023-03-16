Путин заявил, что санкции вводят недружественные элиты, а не страны

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Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает "не совсем корректным" словосочетание "недружественные страны": в этих государствах "очень много друзей" России.

"У нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание "недружественные страны". Оно неточно отражает существующие реалии. Можно сказать, вообще не отражает. Потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители. А политическая система, к сожалению, такая в очень многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры. Они иногда не понимают, что они говорят и делают", - сказал Путин на съезде РСПП в четверг.

В результате, продолжил Путин, их работа "наносит ущерб" своему собственному населению и своему собственному бизнесу.

Тем не менее, подчеркнул еще раз президент РФ, страны, которые вводят санкции против России, "некорректно называть недружественными".

"Потому что страна состоит из населения, из людей. А у нас очень много друзей в этих странах. Очень много", - сказал Путин.