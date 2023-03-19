В Сочи арестовали блогера, которого обвиняют в истязании и убийстве ребенка

Архивное фото Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Лазаревским районным судом Сочи на два месяца арестован 43-летний житель Сочи, которого обвиняют в истязании и убийстве своего ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по краю сообщили, что в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела. Его обвиняют в истязании (п."г" ч.2 ст.117 УК РФ) и убийстве младенца (п."в" ч.2 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, мужчина сам практикует сыроедение, голодание и обливания холодной водой, и решил использовать эти методики и в отношении новорожденного сына. Для этого фигурант не менее трех раз с февраля по март забирал младенца у матери и на сутки лишал его еды, а также систематически обливал его холодной водой.

В СКР добавили, что мужчина был приверженцем отказа от медицинской помощи, лекарств и препаратов. Младенец появился на свет в домашних условиях, за квалифицированной помощью в больницу его родители не обращались. С 4 по 8 марта состояние здоровья младенца ухудшилось, а когда 8 марта родители самостоятельно повезли ребенка в больницу, мальчик скончался по дороге.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил в СУ СКР по Краснодарскому краю доклад по уголовному делу о гибели грудного ребенка в Сочи.

"В социальных медиа и СМИ сообщалось о смерти грудного ребенка от истощения в семье блогера в городе Сочи Краснодарского края. Указывается, что в начале марта текущего года у ребенка развились судороги и хрипы, однако родители своевременно за медицинской помощью не обратились. Когда 8 марта они привезли сына в лечебное учреждение, врачи констатировали его смерть", - говорилось в сообщении СК РФ.

В соцсетях также распространилась информация о том, что задержанный является основателем эзотерического клуба в Сочи, где он практиковал сыроедение и праноедение - диету, при которой люди длительное время обходятся без еды и воды, "питаясь солнцем".

Сожительница обвиняемого, мать погибшего ребенка, также стала фигуранткой уголовного дела, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.