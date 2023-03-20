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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:26

Полеты Red Wings в Таиланд и на Шри-Ланку будут продлены на лето

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Полетные программы авиакомпании Red Wings в Таиланд и на Шри-Ланку будут продлены на весь летний сезон в связи с высоким спросом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

"Спрос на туры в Таиланд и на Шри-Ланку не снижается по мере приближения летнего сезона. Поэтому полетные программы авиакомпании Red Wings из столичного аэропорта Домодедово по обоим направлениям будут продлены. Заявленная частота вылетов на курорты - два раза в неделю. Рейсы в тайскую Паттайю будут выполняться по понедельникам и пятницам, на южное побережье Шри-Ланки Хамбантоту - по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что перелет из Москвы в Таиланд занимает почти 10 часов, на Шри-Ланку - 8,5 часов.

Как отметили в ANEX Tour, рейсы в Шри-Ланку будут осуществляться с прилетом не в Коломбо, а в международный аэропорт Маттала Раджапакса.

Таиланд Шри-Ланка Red Wings
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