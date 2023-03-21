Восстановительные работы начались в Джанкое после атаки беспилотников

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Работы по восстановлению объектов, поврежденных в Джанкое при атаке украинского беспилотника, начались ночью, сообщил во вторник на заседании Совмина Крыма глава республики Сергей Аксенов.

"На данный момент ситуация там под полным контролем, там все восстановительные работы уже идут, с ночи, практически, шли", - сказал он.

По словам Аксенова, на месте падения БПЛА работают сотрудники ФСБ и специалисты Минобороны.

"Участие ли это одного беспилотника или их там было три, установят специалисты, будем держать вас в курсе дела", - добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что администрация Джанкоя ввела в городе режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после ночной атаки беспилотников.

Следственный комитет России расследует факт использования БПЛА при атаке на объекты в Джанкое на севере Крыма в ночь на 21 марта.

Глава Крыма Сергей Аксенов поздно вечером в понедельник сообщил об атаке украинских беспилотников на Джанкой, все они были сбиты. Пострадавший при падении обломков мужчина находится в местной больнице в состоянии средней степени тяжести.