"Аэрофлот" будет летать летом из Москвы в пять городов Турции

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" в летнем сезоне расширяет полетную программу в Турцию, полеты запланированы из Москвы и регионов в пять турецких городов – Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир.

"В новом сезонном расписании, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года, авиакомпания будет выполнять полеты из аэропорта Шереметьево в пять пунктов Турции: Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Как отметили в "Аэрофлоте", прямые рейсы в различные города Турции будут выполняться из восьми регионов России. Из Сочи авиакомпания будет летать в Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, из Петербурга и Екатеринбурга – в Стамбул и Анталью. Из Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Уфы рейсы будут выполняться в Анталью.

"Для того чтобы удовлетворить повышенный спрос в сезон отпусков и летних каникул, будет увеличена частота полетов по ряду направлений Турции. Между Москвой и Антальей максимальное количество рейсов в пиковый сезон будет достигать 49 в неделю; на маршруте Москва-Стамбул – 42 рейса в неделю, в Бодрум из Шереметьева полеты будут выполняться до двух раз в сутки. Также с 27 мая начнутся полеты по маршруту Москва-Измир с частотой до четырех рейсов в неделю", - пояснили в пресс-службе.

Полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул с начала летнего расписания станут ежедневными, а в Анталью с конца апреля будут выполняться дважды в сутки. Частота полетов из Сочи в Бодрум с июня будет увеличена до 10 раз в неделю, в Даламан – до 11 раз в неделю. До четырех рейсов в неделю вырастет частота рейсов из Екатеринбурга в Стамбул.