Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

"Аэрофлот" будет летать летом из Москвы в пять городов Турции

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" в летнем сезоне расширяет полетную программу в Турцию, полеты запланированы из Москвы и регионов в пять турецких городов – Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир.

"В новом сезонном расписании, которое будет действовать с 26 марта по 28 октября 2023 года, авиакомпания будет выполнять полеты из аэропорта Шереметьево в пять пунктов Турции: Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан и Измир", - говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Как отметили в "Аэрофлоте", прямые рейсы в различные города Турции будут выполняться из восьми регионов России. Из Сочи авиакомпания будет летать в Стамбул, Анталью, Бодрум, Даламан, из Петербурга и Екатеринбурга – в Стамбул и Анталью. Из Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Самары и Уфы рейсы будут выполняться в Анталью.

"Для того чтобы удовлетворить повышенный спрос в сезон отпусков и летних каникул, будет увеличена частота полетов по ряду направлений Турции. Между Москвой и Антальей максимальное количество рейсов в пиковый сезон будет достигать 49 в неделю; на маршруте Москва-Стамбул – 42 рейса в неделю, в Бодрум из Шереметьева полеты будут выполняться до двух раз в сутки. Также с 27 мая начнутся полеты по маршруту Москва-Измир с частотой до четырех рейсов в неделю", - пояснили в пресс-службе.

Полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул с начала летнего расписания станут ежедневными, а в Анталью с конца апреля будут выполняться дважды в сутки. Частота полетов из Сочи в Бодрум с июня будет увеличена до 10 раз в неделю, в Даламан – до 11 раз в неделю. До четырех рейсов в неделю вырастет частота рейсов из Екатеринбурга в Стамбул.

Аэрофлот Москва Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Блогер Максим Кац заочно арестован за фейки об армии РФ

В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ

В Минздраве сообщили о локализации очагов сибирской язвы в РФ

На Ярославском моторном заводе возник пожар

Мишустин не видит однозначной целесообразности в выходе России из ВТО

Мишустин не видит однозначной целесообразности в выходе России из ВТО

В МИД РФ заявили, что контакты между Россией и НАТО прерваны

Вылов рыбы в Астраханской области из-за маловодья упал на 11% в 2022 году

Вылов рыбы в Астраханской области из-за маловодья упал на 11% в 2022 году
Пандемия коронавируса

ВОЗ отмечает стабилизацию ситуации с COVID-19 в России

РЖД назначат более 800 дополнительных поездов дальнего следования на майские выходные

Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

Мишустин заявил, что вопрос об отмене ЕГЭ требует очень серьезного обсуждения

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });