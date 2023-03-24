Путин обсудил с Совбезом РФ развитие отечественной электроники

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ перспективы развития отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года.

"У нас с вами сегодня очень важный вопрос, он носит абсолютно фундаментальный характер - речь идёт о развитии электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года", - сказал он в начале оперативного совещания с постоянными членами Совбеза.

Путин напомнил, что в последние два года власти уделяют большое внимание этой теме.

Президент предложил вице-премьеру Денису Мантурову выступить с докладом по данному вопросу.